شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خفض معدلات الفائدة.. مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

أسواق الأسهم

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على تباين في ختام تعاملات اليوم، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة إلى 2.5 بالمئة.وأنهى المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي التداول منخفضًا بمقدار 0.03 نقطة، أو بنسبة 0.19 بالمئة، ليصل إلى 555.90 نقطة.وتراجع المؤشر (فوتسي 100) البريطاني بمقدار 73 نقطة، أو بنسبة 0.83 بالمئة، مسجلًا 8682.84 نقطة عند الإغلاق.في المقابل، أغلق المؤشر (داكس) الألماني على ارتفاع بمقدار 338.45 نقطة، أو بنسبة 1.47 بالمئة، لينهي التداول عند 23419.48 نقطة.وصعد المؤشر (كاك 40) الفرنسي بنحو 23.92 نقطة، أو بنسبة 0.29 بالمئة، ليصل إلى 8197.67 نقطة في ختام التعاملات.وكان البنك المركزي الأوروبي قرر في وقت سابق اليوم، تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى 2.5 بالمئة.