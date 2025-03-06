الاقتصاد

بعد خفض معدلات الفائدة.. مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين

0 نشر
واس - عواصم 0 تبليغ

  • بعد خفض معدلات الفائدة.. مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين 1/3
  • بعد خفض معدلات الفائدة.. مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين 2/3
  • بعد خفض معدلات الفائدة.. مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خفض معدلات الفائدة.. مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على تباين في ختام تعاملات اليوم، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة إلى 2.5 بالمئة.
وأنهى المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي التداول منخفضًا بمقدار 0.03 نقطة، أو بنسبة 0.19 بالمئة، ليصل إلى 555.90 نقطة.
تداولات الأسهم الأوروبية - مشاع إبداعي

الأسهم الأوروبية

وتراجع المؤشر (فوتسي 100) البريطاني بمقدار 73 نقطة، أو بنسبة 0.83 بالمئة، مسجلًا 8682.84 نقطة عند الإغلاق.
في المقابل، أغلق المؤشر (داكس) الألماني على ارتفاع بمقدار 338.45 نقطة، أو بنسبة 1.47 بالمئة، لينهي التداول عند 23419.48 نقطة.
أسواق الأسهم الأوروبية - متداولة

أسواق الأسهم

وصعد المؤشر (كاك 40) الفرنسي بنحو 23.92 نقطة، أو بنسبة 0.29 بالمئة، ليصل إلى 8197.67 نقطة في ختام التعاملات.
وكان البنك المركزي الأوروبي قرر في وقت سابق اليوم، تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى 2.5 بالمئة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا