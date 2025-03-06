أخبار البورصة اليوم الخميس 6-3-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 6-3-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.283 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والنعيم القابضة للاستثمارات، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.283 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74.9 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.84%، والعرب على 6.87%، واستحوذت المؤسسات على 48.2% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.79%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 157.7 مليون جنيه، 80.2 مليون جنيه، 871.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.3 مليون جنيه، 1.016 مليار جنيه، 90.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 30947 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 38618 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 13613 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 8549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11867 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3296 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 11695 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 1940 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخلين بشركات القاهرة للدواجن، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والمهندس للتأمين، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والعبور للاستثمار العقاري، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 12 مليون سهم، مليون سهم، 5362 سهمًا، 10 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، 1 سهم، 5 آلاف سهم، 40.6 ألف سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 268.8 ألف سهم.

فيما باع داخليين بشركات القاهرة للدواجن، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر بني سويف للأسمنت، وابن سينا فارما، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 12 مليون سهم، مليون سهم، 4 آلاف سهم، 75 ألف سهم، 200 ألف سهم، 574.9 ألف سهم، 778 ألف سهم، 314 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية عدد 3.8 مليون سهم.

صفقات



أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، شراء المساهم جي تي ان الشرق الأوسط للخدمات المالية عدد 415 ألف سهم بسعر 5.87 جنيه بقيمة إجمالية 2.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 24.86% إلى 25.03%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، شراء المساهم شريف عدلي كيرلس بولس عدد مليون سهم بسعر 8.92 جنيه بقيمة إجمالية 8.92 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 8.94% إلى 9.25%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، بيع المساهم محمد سيد صالح السيد صالح عدد 34.4 مليون سهم بسعر 1.25 جنيه بقيمة إجمالية 34 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 8.6% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، بيع المساهم المتوكل على الله جمعة عدد 6.9 مليون سهم بسعر 0.4766 جنيه بقيمة إجمالية 3.3 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.08% إلى 3.76%، ونفذت الصفقة من خلال شركة النعيم لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال



أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، حققت شركة بالم هيلز للتعمير، مبيعات بلغت 151 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 59.5 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 154%، وبلغت إيرادات النشاط 27.2 مليار جنيه مقابل 17.4 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.2 مليار جنيه مقارنة مع 1.6 مليار جنيه.

وحققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، مبيعات بلغت 14.1 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 13.2 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.539 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 2.459 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 3%.

فيركيم



أعلنت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، تنوي إنشاء مصنع حامض فوسفوريك في الصعيد، وجاري إعداد الدراسات المالية والاستثمارية والاقتصادية لهذا المشروع.