شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات البورصة بجلسة الخميس على رأسها التجارة بنسبة 2.7% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%، يليه قطاعا البنوك، والموارد الأساسية بنسبة 0.5%، وصعد قطاعا العقارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.4%، وقفز قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%.

فيما تراجعت 8 قطاعات بالبورصة على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 1.8%، وهبطت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.4%، على الترتيب، وانخفض قطاعا الرعاية الصحية والأدوية والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، ونزل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.283 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74.9 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.84%، والعرب على 6.87%، واستحوذت المؤسسات على 48.2% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.79%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 157.7 مليون جنيه، 80.2 مليون جنيه، 871.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.3 مليون جنيه، 1.016 مليار جنيه، 90.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 30947 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 38618 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 13613 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 8549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11867 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3296 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 11695 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 1940 نقطة.