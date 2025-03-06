تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 6-3-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة لأسعار الصرف وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الخميس 6-3-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل البنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.63 جنيه للشراء و50.73 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.63 جنيه 50.73 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم بعد غلق التعاملات بالبنوك الرئيسيه كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.



