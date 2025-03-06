شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب اخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم، الخميس، ويسجل الذهب ارتفاعاً ، وفقًا لآخر التحديثات المتاحة من شعبة الذهب ننشر تطورات سعر الذهب في مصر اليو، وتشهد الأسواق العالمية حالة من التوتر من ارتفاع مستويات التضخم ومخاوف الحرب التجارية.

سعر الذهب اليوم

- سعر عيار 24 يسجل 4714 جنيهاً.

- عيار 21 يسجل 4125 جنيهاً.

- عيار 18 يسجل 3536 جنيهاً.

-

- عيار 14 يسجل 2750 جنيهاً

- سعر الجنيه الذهب 33000 جنيهاً.



تظل الأسواق متوترة بشأن التضخم الذي تدعمه زيادة التعريفات التجارية الأمريكية والتي سيتحملها المستوردون المحليون.

يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب قد وافق في وقت سابق من هذا الأسبوع على فرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على جميع واردات الصلب والألومنيوم.

هذا ويواصل الذهب العمل بديل رئيسي لتنوع المحافظ المالية وسط حالة عدم اليقين التجاري، حيث يسعى المشاركون في السوق إلى التخفيف من تقلبات الأسواق بالاستثمار في الذهب، وهو ما ساعد المعدن النفيس على الارتفاع.