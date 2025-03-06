شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد اشتراكات الهاتف المحمول فى مصر خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أحدث البيانات المتعلقة بسوق الهاتف المحمول في مصر، والتي أظهرت وصول إجمالي عدد الاشتراكات إلى 113.19 مليون خط بنهاية ديسمبر 2024، يأتي ذلك مقارنة بـ113.32 مليون اشتراك في نوفمبر 2024، ما يعكس تغيرًا طفيفًا في عدد الخطوط المسجلة خلال شهر واحد.

وعلى أساس سنوي، سجلت السوق زيادة ملحوظة، حيث ارتفع عدد الاشتراكات مقارنة بـ106.32 مليون خط في ديسمبر 2023، ما يشير إلى استمرار توسع قاعدة مستخدمي الهاتف المحمول في البلاد، ويعكس هذا النمو تزايد الاعتماد على خدمات الاتصالات المحمولة، سواء للاستخدام الشخصي أو التجاري، في ظل التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي الذي يشهده القطاع.

ويواصل سوق الهاتف المحمول في مصر استقطاب مزيد من المشتركين، مدفوعًا بتوسيع نطاق التغطية، وتحسين جودة الخدمات، وتقديم عروض وباقات تنافسية من قبل شركات الاتصالات العاملة في السوق، كما تبرز التقنيات الحديثة والاتجاه نحو خدمات الجيل الخامس كعوامل محفزة لنمو القطاع خلال الفترة المقبلة.