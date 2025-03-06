شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 6-3-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 6-3-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل البنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.63 جنيه للشراء و50.73 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.63 جنيه 50.73 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار اليوم فى ختام التعاملات بالبنوك الرئيسيه كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.
50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.
50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.
50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.
50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.
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