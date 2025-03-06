مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11811 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 87.75 نقطة ليقفل عند مستوى 11811.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 256 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 47 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 198 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تنمية، وملاذ للتأمين، وأماك، واتحاد الخليج الأهلية، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المواساة، وولاء، والماجد للعود، ونايس ون، والآمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.79% و 9.34%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، ونايس ون، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، ونايس ون، وأرامكو السعودية، والمواساة، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 258.75 نقطة ليقفل عند مستوى 31296.73 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

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