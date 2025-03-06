مراكز دعم المنشآت تنظم سلسلة “لقاءات ريادية”.. الأحد المقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ينظم مركز دعم المنشآت في المدينة المنورة الأحد المقبل، “لقاءات ريادية” تستهدف أصحاب الأفكار، ورواد الأعمال، والخبراء، ومقدمي الخدمات في مركز دعم المنشآت.

وتشمل اللقاءات التي يعقدها المركز لمدة 3 أيام، سوق الليالي الريادية، وممكّنات المرأة في ريادة الأعمال، وإضاءات مستقبلية في قطاع الضيافة، وأسرار النمو في المتاجر الإلكترونية.

وتأتي اللقاءات ضمن 29 لقاءً مماثلًا تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ممثلة في مراكز دعم المنشآت في الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والخبر، ضمن سلسلة برنامج “لقاءات ريادية” خلال الفترة من الـ 9 وحتى الـ 12 من مارس الجاري، تتضمن لقاءات ريادية، وتصوير، ومنتجات وبازار للأسر المنتجة، وتجارب تحفيزية، ومنتجات، وسوق رواد الأعمال.

ودعت الهيئة الفئات المستهدفة من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاطلاع على تفاصيل اللقاءات عبر الرابط : https://www.monshaat.gov.sa/ar/node/275265 ، وتسجيل بياناتهم للاستفادة من البرامج في مراكز دعم المنشآت.

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