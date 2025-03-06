شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «معادن» تقفز 82% إلى 2.87 مليار ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 2,330 مليار ريال (34%).

ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تأثير أسعار وحجم المبيعات وانخفاض تكلفة المواد الخام وانخفاض مصروف الاستهلاك وتأثير الرسوم المتعلقة بالمرافق الصناعية لمرة واحدة في العام السابق.

وقابل هذه الزيادة في إجمالي الربح جزئياً انخفاض في القيمة غير نقدية والمحمل لمرة واحدة للأصول الرأسمالية لمصنع الدرفلة (كجزء من "شركة معادن للدرفلة") والشهرة العائدة إلى "ميريديان للاستثمارات الموحدة المحدودة" شبكة توزيع الأسمدة لشركة معادن في إفريقيا بمقدار 1,285 مليار ريال و159 مليون ريال، على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت مطالبة التأمين المستلمة لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 563 مليون ريال بالإضافة إلى رسوم الامتياز المحملة لمرة واحدة بمبلغ 192 مليون ريال خلال العام السابق في دعم الربحية خلال العام الحالي.

وقابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً ارتفاع تكلفة التمويل وانخفاض الحصة في صافي ربح مشاريع مشتركة وارتفاع المصاريف التشغيلية بما في ذلك مخصص خسارة الائتمان المتوقعة. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في عام 2024 بنسبة 82.05% إلى 2.871 مليار ريال، مقارنة بـ1.577 مليار ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 2,330 مليار ريال (34%).ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تأثير أسعار وحجم المبيعات وانخفاض تكلفة المواد الخام وانخفاض مصروف الاستهلاك وتأثير الرسوم المتعلقة بالمرافق الصناعية لمرة واحدة في العام السابق.وقابل هذه الزيادة في إجمالي الربح جزئياً انخفاض في القيمة غير نقدية والمحمل لمرة واحدة للأصول الرأسمالية لمصنع الدرفلة (كجزء من "شركة معادن للدرفلة") والشهرة العائدة إلى "ميريديان للاستثمارات الموحدة المحدودة" شبكة توزيع الأسمدة لشركة معادن في إفريقيا بمقدار 1,285 مليار ريال و159 مليون ريال، على التوالي.بالإضافة إلى ذلك، ساهمت مطالبة التأمين المستلمة لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 563 مليون ريال بالإضافة إلى رسوم الامتياز المحملة لمرة واحدة بمبلغ 192 مليون ريال خلال العام السابق في دعم الربحية خلال العام الحالي.وقابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً ارتفاع تكلفة التمويل وانخفاض الحصة في صافي ربح مشاريع مشتركة وارتفاع المصاريف التشغيلية بما في ذلك مخصص خسارة الائتمان المتوقعة.