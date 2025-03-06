شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«باتك» تتسلم خطابا من أمانة الشرقية بفسخ عقود تشغيل المواقف والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وتعمل الشركة حاليًا على دراسة الآثار المترتبة على هذا القرار من النواحي التشغيلية والمالية،

فيما تؤكد الشركة التزامها بالتواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها ومصالح مساهميها.

وكما سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وكانت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية قد أعلنت في 26 فبراير الماضي، إيضاح شركتها التابعة شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن البيان الصحفي المفاجئ الصادر من قبل أمانة المنطقة الشرقية، أمس، والمتعلق بتولي أمانة المنطقة الشرقية إدارة وتشغيل المواقف بالدمام والخبر اعتبارا من تاريخ 2025/02/25م.

وأضافت الشركة أن لشركتها التابعة (شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات) عقودا استثمارية مبرمة لإنشاء وتطوير وتشغيل المواقف للعقد الاستثماري للشركة في مدينة الدمام والممتد إلى العام 2045م والعقد الاستثماري في محافظتي الخبر والظهران والممتد إلى العام 2044م.

ونوهت باتخاذ شركتها التابعة جميع الإجراءات النظامية والقضائية التي تحفظ حقوق الشركة ومكتسباتها لدى المحكمة الإدارية والجهات الرسمية ذات العلاقة.

وأفادت بإعلان أي تطورات جوهرية لاحقا.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية تسلم شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة تابعة)، أمس الأربعاء، خطابا من أمانة المنطقة الشرقية مؤرخ بتاريخ 17 فبراير 2025، متضمنا فسخ العقود الاستثمارية الموقعة مع الشركة لإنشاء وتطوير وتشغيل مواقف متعددة الأدوار والمواقف في مدينة الدمام وعقد المواقف في محافظتي الخبر الظهران.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الإيرادات المرتبطة بهذه العقود تتجاوز 5% من الإيرادات الموحدة لشركة باتك وفقاً للقوائم المالية الموحدة السنوية المدققة للعام 2023م.وتعمل الشركة حاليًا على دراسة الآثار المترتبة على هذا القرار من النواحي التشغيلية والمالية،فيما تؤكد الشركة التزامها بالتواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها ومصالح مساهميها.وكما سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.وكانت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية قد أعلنت في 26 فبراير الماضي، إيضاح شركتها التابعة شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن البيان الصحفي المفاجئ الصادر من قبل أمانة المنطقة الشرقية، أمس، والمتعلق بتولي أمانة المنطقة الشرقية إدارة وتشغيل المواقف بالدمام والخبر اعتبارا من تاريخ 2025/02/25م.وأضافت الشركة أن لشركتها التابعة (شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات) عقودا استثمارية مبرمة لإنشاء وتطوير وتشغيل المواقف للعقد الاستثماري للشركة في مدينة الدمام والممتد إلى العام 2045م والعقد الاستثماري في محافظتي الخبر والظهران والممتد إلى العام 2044م.ونوهت باتخاذ شركتها التابعة جميع الإجراءات النظامية والقضائية التي تحفظ حقوق الشركة ومكتسباتها لدى المحكمة الإدارية والجهات الرسمية ذات العلاقة.وأفادت بإعلان أي تطورات جوهرية لاحقا.