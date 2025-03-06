شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع بنسبة 0.7%، عند 11811 نقطة، وبتداولات بلغت 7.081 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 256.318 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.792 تريليون ريال. انخفاض أسهم 198 شركة انخفضت أسهم 198 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 47 فقط، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، تنمية، وملاذ للتأمين، وأماك، واتحاد الخليج الأهلية، وكيان السعودية، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، المواساة، وولاء، والماجد للعود، ونايس ون، والآمار، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.7%، عند 31296 نقطة، وبتداولات بلغت، 34.654 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.292 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 59.873 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 49 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 34، من بين 112 شركة مدرجة في السوق الموازية.