شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025 بعد الانخفاض الأخير والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 6 مارس 2025، هبوطاً ملحوظاً متجهاً نحو مزيد من التراجع، رغم الارتفاع في مستهل جلسة اليوم، ليتراجع الذهب العالمي دون 2900 دولار والذهب في مصر يخسر 25 جنيهاً.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب للأعيرة المختلفة:



- عيار 24 يسجل 4697 جنيهًا للشراء.

- عيار 21 يسجل 4110 جنيهات للشراء.

- عيار 18يسجل 3523 جنيهاً للشراء.

- عيار 14 يسجل 2740 جنيهًا للشراء.

- الجنيه الذهب 32880 جنيها.

أسعار الذهب المعروضة في سياق هذا التقرير لا تشمل المصنعية والضريبة والدمغة، كما أن سعر إعادة بيع الذهب تشمل خصم من 1% إلى 2% من سعر البيع.و قد تتغير أسعار الذهب على مدار اليوم، حيث يتم تحديثها بشكل مستمر وفق العرض والطلب وسعر الدولار والسعر العالمي للذهب.

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، حيث قفزت أونصة الذهب في المعاملات الفورية قرب 2,918.52 دولارًا، ثم بدأت في التراجع آلان

وتزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية وتفاقم التضخم.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب، عن رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25% "دون استثناءات أو إعفاءات"، في خطوة تهدف لدعم الصناعتين المحليتين لكنها تزيد من احتمالات تصاعد التوترات التجارية عالمياً.



