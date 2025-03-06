شكرا لقرائتكم خبر عن "البهي" يكشف تفاصيل تأسيس تحالف مصرى لزيادة الصادرات إلى الأسواق العربية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربي في الاتحاد، عن تأسيس "التحالف العربي للتطوير الصناعي والاستثمار"، وهو مبادرة طموحة تهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الليبي كمرحلة أولى، تمهيداً للتوسع نحو الأسواق الأفريقية والعربية الأخرى.

وأكد البهي في تصريحات خاصة، أن هذا التحالف يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا، وفتح آفاق جديدة للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية.

وجاءت هذه المبادرة بعد زيارة قام بها وفد صناعي مصري رفيع المستوى إلى ليبيا في يونيو الماضي، حيث اجتمع ممثلو 13 قطاعاً صناعياً مصرياً، بما في ذلك قطاعات الصناعات الغذائية، والكيماويات، والبناء، والمنسوجات، والأثاث، والإلكترونيات، لبحث سبل إنشاء كيان مصري جديد في ليبيا، وفق البهي.

وأضاف أن هذا الكيان سيعمل كذراع استثماري وتجاري مصري، يهدف إلى توطين المنتجات المصرية في السوق الليبي، وتسهيل وصولها إلى المستهلكين الليبيين.

وأوضح الدكتور البهي، أن فكرة التحالف جاءت استجابة لدعوة رسمية من الجانب الليبي، الذي عبر عن رغبته في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، وإحلال المنتجات المصرية عالية الجودة محل الواردات الليبية من دول أخرى.

وأشار إلى أن هذا التحالف سيكون له دور محوري في تسهيل التواصل مع السلطات الليبية، وذلك بفضل العلاقات التاريخية القوية التي تربط بين البلدين، والتي تشكل أساساً متيناً لنجاح هذه المبادرة.

وأكد "البهي" أن السوق الليبي يشهد طلباً متزايداً على المنتجات المصرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها ليبيا، والتي تتطلب تعزيز التعاون مع الدول الصديقة مثل مصر. مضيفاً أن التحالف لن يقتصر على السوق الليبي فقط، بل سيعمل على الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العربية والأفريقية الأخرى، مثل السودان، وتشاد، والنيجر، ودول المغرب العربي، مما يعزز مكانة الصناعة المصرية كشريك اقتصادي رئيسي في المنطقة.

وشدد "البهي" على أن التحالف سيعمل على توفير فرص استثمارية جديدة للشركات المصرية في ليبيا، من خلال إنشاء مصانع مشتركة، ومراكز توزيع، ومنصات تسويقية، مما يساهم في تنمية العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

وأشار البهي إلى أن التحالف سيعمل أيضاً على تعزيز التكامل الصناعي بين مصر وليبيا، من خلال تبادل الخبرات الفنية، ونقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر الليبية في المجالات الصناعية المختلفة، مما يساهم في بناء قاعدة صناعية قوية في ليبيا، تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والليبي.

وتابع "يأتي هذا التحالف في إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع الدول العربية والأفريقية، ودعم الصادرات المصرية لتحقيق المزيد من النمو والانتشار في الأسواق الخارجية ويعكس هذا التحالف الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الصناعة المصرية في الأسواق، وقدرتها على المنافسة بجودة منتجاتها وأسعارها التنافسية.

واختتم أن "التحالف العربي للتطوير الصناعي والاستثمار" يمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا، وأنه سيكون نموذجاً ناجحاً للتكامل الاقتصادي العربي، يمكن تعميمه في دول أخرى لتحقيق المزيد من التعاون والازدهار الاقتصادي في المنطقة.