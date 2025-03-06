شكرا لقرائتكم خبر عن 69.72 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا اليوم بعد هبوطها خلال الجلسات الأربع الماضية وسط احتمال أن يتم تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية على إمدادات الخام الكندية، إلا أن المستثمرين ظلوا حذرين بسبب الرسوم الجمركية المتبقية على المكسيك وخطط منتجين رئيسين لزيادة الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتًا أو 0.61 % إلى 69.72 دولار للبرميل كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.6 % إلى 66.71 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفض خام برنت 6.5 %في الجلسات الأربع السابقة ليصل أمس إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2021، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط 5.8 %خلال نفس الفترة إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2023.

وهبطت الأسعار بعد أن دخلت رسوم جمركية أمريكية حيز التنفيذ على التجارة الكندية والمكسيكية، بما يشمل واردات الطاقة، بالتزامن مع اتخاذ المنتجين الرئيسين قرارًا برفع حصص الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022.

وتقلص الانخفاض بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستعفي شركات تصنيع السيارات من الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمائة، مما عزز التفاؤل بإمكانية تخفيف تأثير النزاع التجاري.



