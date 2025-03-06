غرفة جازان تُطلق منصة “مشورة” بهويتها الجديدة لدعم قطاع الأعمال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

أطلقت غرفة جازان منصة “مشورة” بهويتها الجديدة؛ التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المنطقة من خلال تقديم استشارات مجانية؛ لدعم قطاع الأعمال بمختلف مجالاته.

وأكد أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أن منصة مشورة ستكون رافدًا مهمًا لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت في مواجهة التحديات، وتعزيز فرص النمو والنجاح، مشيرًا إلى أن أصحاب المنشآت ورواد الأعمال سيتمكنون من خلال منصة مشورة بالحصول على استشارات متخصصة في مجالات متعددة تشمل: تطوير الأعمال، والإدارة، والاقتصاد، والمالية، والقانون، والتقنية، والمنشآت العائلية، والتسويق، والمحاسبة، والوقف، ونظام العمل، والتمويل، والاستثمار، والزراعة، والامتياز التجاري، والتدريب، والفعاليات، وغيرها من الاستشارات لخدمة قطاعي المال والأعمال بالمنطقة.

ودعت غرفة جازان، أصحاب المنشآت ورواد الأعمال، للاستفادة من خدمات “مشورة” عبر الرابط: https://mashoora.jazancci.org.sa ، والاستفادة من الخبرات الاستشارية المتاحة التي تهدف إلى تمكينهم من اتخاذ قرارات أفضل تعزز من نمو أعمالهم واستدامتها.

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