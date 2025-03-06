شكرا لقرائتكم خبر عن خبر مر لعشاق القهوة.. إنتاج البن البرازيلي ينخفض وغلاء بالأسعار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعاني مزارع القهوة في البرازيل من واحدة من أسوأ موجات الجفاف في تاريخها، وباع المزارعون كل محصولهم تقريبا قبل أشهر من موسم الحصاد الجديد، في حين تضاعفت أسعار القهوة العالمية تقريباً، ووصلت إلى أعلى مستوياتها خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية، وفق ما ذكر موقع ترايدنج ريفيو. ارتفاع أسعار القهوة ارتفعت أسعار حبوب أرابيكا وهي الحبوب الأكثر شعبية والتي تستخدم في معظم أنواع القهوة المحمصة المطحونة بنسبة 70% في عام 2024 وبنحو 20% هذا العام 2025 إلى أعلى مستوى فوق 4.30 دولار للرطل في 11 فبراير.

وارتفعت أسعار حبوب روبوستا ثاني أكثر الحبوب شعبية والتي تستخدم غالبًا في القهوة الفورية بنسبة 72% في عام 2024 وبلغت ذروتها عند 5847 دولارًا للطن في 12 فبراير. كميات استهلاك أكبر لكن يطلب عشاق الكافيين كميات من القهوة تفوق ما يتم إنتاجه عالميا في عام 2025 للمرة الرابعة في السنوات الست الماضية.

انتهى المزارعون في البرازيل أكبر منتج للقهوة في العالم من مخزوناتهم للاستفادة من الصادرات القياسية في عام 2024 لكن صادرات فيتنام انخفضت بنسبة 17.2% مقارنة بعام 2023 حيث واجه أكبر مورد للقهوة روبوستا سوء الأحوال الجوية العام الماضي. تراجع مخزونات البن قال ويليام سيزار فريريا مدير المبيعات في شركة "كوكابيك" ثالث أكبر تعاونية للقهوة في البرازيل في بلدة فرانكا بولاية ساوباولو:"لم يكن لدينا قط مثل هذه المخزونات المنخفضة في فبراير ما يقول لم نحقق الكميات المطلوبة من المحصول الجديد.

حصلت شركة كوكابيك على 1.1 مليون حقيبة من المزارعين في عام 2024 بانخفاض عن 1.5 مليون حقيبة في عام 2023 بسبب انخفاض الإنتاج في المنطقة بعد عام آخر شهد انخفاض هطول الأمطار بأقل من المتوسط.

قال فريريا:"حتى بداية موسم الحصاد القادم لن يكون لدينا الكثير من القهوة لبيعها وليس نحن فقط بل سيكون الأمر كذلك في كل مكان". قهوة مباعة بالفعل لكن تبدو الأمور أفضل إنتاجيًا في "كوكسوبي" أكبر شركة تعاونية للقهوة في العالم في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية الأكثر إنتاجاً للقهوة في البرازيل حيث قال أندريه سيلفا بينتو منسق عمليات التخزين في شركة "كوكسوبي": "هناك الكثير من القهوة في المستودعات ولكن أغلبها عبارة عن قهوة تم بيعها بالفعل للعملاء وهي هنا تنتظر الشحن فقط".

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وأضاف لويز فرناندو دوس ريس مسئول البيع في الشركة :"أن مزارعي القهوة باعوا 90% من محصول 2024 وما تبقى لديهم كان من أقل الكميات".

وتستطيع المخازن أن تستوعب 2.6 مليون حقيبة تزن كل منها 60 كيلوجراماً وهو ما يعادل استهلاك شهر واحد في الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك البن. انخفاض تاريخي في مخزون البن وتتوافق تقديرات كوكسوبي للمبيعات مع البيانات الأخيرة التي تظهر مستويات مخزون منخفضة تاريخيًا حيث قدرت شركة الاستشارات "سافراس آند ميركادو" أن المزارعين باعوا 88% من محصول 2024 وإن ما تبقى فقط 8%.

قال سيلفا بينتو إن مجمع جابي سيكون فارغًا بنسبة 80% بحلول شهر مايو حيث سيتم شحن معظم القهوة.

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ولا تتوقع التعاونية أن يكون محصول القهوة الجديد جاهزًا للشحن قبل شهر يوليو.

ويعد "باولو أرميلين" الذي يزرع محاصيله بالقرب من باتروسينيو في منطقة سيرادو مينيرو استثناءًا إذ يحتفظ بنحو 40% من محصوله لعام 2024 كإجراء احترازي.

ويتفاوض أرميلين، الذي يبيع حبوب البن عالية الجودة مباشرة إلى أربعة عملاء في الولايات المتحدة مع شركة تحميص مقرها في سان فرانسيسكو وهو ينتظر إجابة بعد أن طلب 4.50 دولار للرطل ارتفاعاً من 3.05 دولار في العام الماضي. أسعار البن الحالية يشعر لويس نوربيرتو باسكوال مالك شركة "داتيرا كوفي" التي تعد شركة كبيرة لإنتاج حبوب البن عالي الجودة بالسعادة لأن المزارعين الصغار يحققون المزيد من الأرباح لكنه يشكك في إمكانية استدامة الأسعار الحالية.

وأضاف أن العديد من الموزعين وشركات الطحن والمنافذ إلى الأسواق لن تتمكن من شراء حبوب البن وسيبحثون عن طرق لخفض التكاليف وبالتالي "سوف تنخفض الجودة".