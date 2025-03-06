شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": فتح باب التقديم في الدفعة الثالثة من برنامج "برنامج كرياتيفا للاحتضان" والان مع تفاصيل الخبر

يعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، عن فتح باب التقديم في الدفعة الثالثة من برنامج "برنامج كرياتيفا للاحتضان"، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ينظم البرنامج بمراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستهدف البرنامج الأفراد ممن لديهم فكرة مبتكرة أو شركة ناشئة أو مشروع تخرج في مجالات تكنولوجيا التعليم أو الطاقة المتجددة أو التجارة الإلكترونية أو المدن الذكية، وغيرها من المجالات الأخرى.

كما يهدف إلى تعزيز ونمو الشركات الناشئة ما قبل مرحلة التمويل الأولى لتصبح شركات مستدامة لديها القدرة على التوسع، وكذلك تعزيز الابتكار القائم على التكنولوجيات الناشئة لمواجهة تحديات السوق.

ويوفر البرنامج للمشاركين دعمًا ماديًا وتقنيًا يصل إلى 360 ألف جنيه مصري لمدة تسعة أشعر، بالإضافة إلى إرشاد متخصص من خبراء وفرص للتواصل مع رواد الأعمال والمستثمرين.