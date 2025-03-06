شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ25.200 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين.

ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في الكويت:

-عيار 24 سجل 28.800 دينار

-عيار 22 سجل 26.400 دينار

-عيار 21 سجل 25.200 دينار

-عيار 18 سجل 21.600 دينار

-عيار 14 سجل 16.800 دينار

-عيار 12 سجل 14.400 دينار

-الاونصة 895.925 دينار

-الجنيه الذهب 201.625 دينار

-الأونصة بالدولار 2910.75 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة، بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

يهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلى، كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.