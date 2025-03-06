شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 6 - 3- 2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في منتصف اليوم؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية، اليوم الخميس 6 - 3 - 2025، وفقا للبنك الأهلي المصري، ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
وننشر أبرز العملات الأجنبية وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، حيث تعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.
سعر الدولار اليوم
وجاءت الأسعار كالتالي:
50.67 جنيه للشراء.
50.77 جنيه للبيع.
54.62 جنيه للشراء.
54.94 جنيه للبيع.
65:21 جنيه للشراء.
65.61 جنيه للبيع.
163.66 جنيه للشراء.
164.75 جنيه للبيع
13.46 جنيه للشراء.
13.53 جنيه للبيع.
13.78 جنيه للشراء.
13.82 جنيه للبيع.
12.86 جنيه للشراء.
13.93 جنيه للبيع.
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