شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: برامج تحفيز الاستثمار أسهمت فى تحقيق مؤشرات إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدوري مع السادة اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر الوزارة، في اطار تعزيز التواصل والعمل التكاملي بين الوزارة والمجالس النيابية، وذلك بحضور اللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وضم اللقاء النائب المهندس مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة و القوي العاملة بمجلس الشيوخ، النائب خالد محمد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب بالأسكندرية، النائبة سحر معتوق عضو مجلس النواب عن كفر الدوار بالبحيرة، النائب إيهاب عبد العظيم جابر عضو مجلس النواب عن مغاغة والعدوة وبني مزار بالمنيا، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، النائب محمود صلاح عضو مجلس الشيوخ، النائبة آية فوزي عضو مجلس النواب بالدقهلية، النائب محمد فهمي عضو مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط، النائب معتز أحمد صفوت عضو مجلس الشيوخ بمحافظة المنيا، النائبة آيات حسين عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، النائبة غادة محمد كمال عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، النائب نبيل عبده عسكر عضو مجلس النواب عن أبو كبير وههيا بمحافظة الشرقية، النائب محمد رشاد البرتقالي عضو مجلس النواب عن أبو النمرس والحوامدية، النائبة منى محمد جمال الدين عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، النائب حسن عمار عضو مجلس النواب عن بورفؤاد والعرب والشرق والضواحي ببورسعيد، والنائب محمد وجيه عضو مجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة.

وأعرب المهندس كريم بدوي في مستهل اللقاء عن اعتزازه بالعلاقة الوثيقة والتعاون المثمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية والبرلمان، مؤكداً أن روح الفريق الواحد والعمل المشترك كانت السمة المميزة لهذا التعاون، وأوضح أن هذا النهج أسهم في تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل، مما انعكس إيجاباً على جهود تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار في قطاعي البترول والتعدين ودوران عجلة الإنتاج .

واشار الوزير إلي الجهود المبذولة لتنفيذ برامج تحفيز الاستثمار في قطاع البترول والغاز خلال الاشهر الثمان الاخيرة منذ تكليف الحكومة، والتي اسهمت بشكل واضح في تحقيق مؤشرات إيجابية لتسريع عمليات حفر الابار والانتاج منها في العديد من المشروعات بالتعاون مع شركاء الاستثمار مما ادي لتوفير جانب من الفاتورة الاستيرادية بواقع 1.5 مليار دولار خلال اول 6 شهور من عام 2025، علاوة علي الاسراع بعمليات الاستكشاف الجديدة التي حققت نتائج مهمة لاكتشافات جديدة بالبحر المتوسط في منطقة غرب المتوسط ومنطقة كنج مريوط.

أكد الوزير أن مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 الذي حقق نجاحاً متميزاً يعكس اهتمام الشركات العالمية بقطاع الطاقة في مصر ورؤيتهم الإيجابية لفرص الاستثمار في مجالات البترول والغاز والطاقة الخضراء والمتجددة في ظل المقومات التي تتمتع بها مصر وحرص الدولة علي تطبيق آليات دعم وتسهيل الاستثمار في هذا القطاع.

ومن جانبهم قدم النواب التهنئة للوزير علي نجاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025 معربين عن سعادتهم بالمشاركة في هذا المؤتمر المتميز الذي شهد حضورا كثيفا من المستثمرين والشركات العالمية وقادة صناعة الطاقة بما يؤكد علي الدور الاقليمي الهام لمصر في مجال الطاقة والفرص الجاذبة للاستثمار.

وأكد النواب أن البرلمان يحرص علي التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتهيئة مناخ تنافسي جاذب وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع سعيا لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة في مصر لدعم النمو الاقتصادي، مشيدين بما تبذله فرق العمل في قطاع البترول والثروة المعدنية من جهود وأعمال جادة متواصلة لتأمين الطاقة وتعظيم القيمة المضافة من مواردها لصالح الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين.