شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار وسط إشارات لمرونة ترامب بمفاوضات الرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في التداولات الآسيوية، اليوم الخميس، إذ تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر وسط دلائل على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون مستعدًا للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها مؤخرًا.

وارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.1% لتصل إلى 2,921.42 دولار للأونصة، بينما صعدت عقود الذهب الآجلة لشهر أبريل بنسبة 0.1% لتصل إلى 2,929.49 دولار للأونصة، وفق ما ذكره موقع (انفستنج) الأمريكي.

وارتفعت أسعار الذهب في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر بعد قرار الرئيس ترامب بتأجيل فرض الرسوم الجمركية على السيارات من كندا والمكسيك لمدة شهر.

وأعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء أن الرئيس ترامب منفتح على النظر في إعفاءات إضافية من الرسوم الجمركية بعد دخولها حيز التنفيذ أمس أول الثلاثاء.

ويعد هذا التأجيل بمثابة تحول محتمل في موقف ترامب التجاري؛ ما يقلل من المخاوف الفورية بشأن تصاعد التوترات التجارية.

كما أن تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية يجعل الذهب، الذي يتم تسعيره بالدولار، أكثر جاذبية للمستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى الذهب غالبًا على أنه ملاذ آمن في فترات عدم اليقين الاقتصادي، وقد زادت التعديلات الأخيرة في السياسة التجارية من جاذبيته.

في الوقت نفسه، تمارس الأسواق الحذر قبيل إصدار بيانات التوظيف الأمريكية غدا الجمعة، حيث من المتوقع أن تقدم هذه البيانات رؤى حول قرارات الفائدة المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ضوء بيانات التضخم الأخيرة التي دعمت الموقف المتشدد للبنك المركزي الأمريكي.