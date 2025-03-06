شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة الخميس مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 30892 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 38558 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 13610 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 8545 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 11858 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3299 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.37% ليصل إلى مستوى 11736 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والنعيم القابضة للاستثمارات، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخلين بشركات القاهرة للدواجن، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والمهندس للتأمين، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والعبور للاستثمار العقاري، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 12 مليون سهم، مليون سهم، 5362 سهمًا، 10 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، 1 سهم، 5 آلاف سهم، 40.6 ألف سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 268.8 ألف سهم.

فيما باع داخليين بشركات القاهرة للدواجن، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر بني سويف للأسمنت، وابن سينا فارما، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 12 مليون سهم، مليون سهم، 4 آلاف سهم، 75 ألف سهم، 200 ألف سهم، 574.9 ألف سهم، 778 ألف سهم، 314 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية عدد 3.8 مليون سهم.

أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، شراء المساهم جي تي ان الشرق الأوسط للخدمات المالية عدد 415 ألف سهم بسعر 5.87 جنيه بقيمة إجمالية 2.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 24.86% إلى 25.03%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، بيع المساهم محمد سيد صالح السيد صالح عدد 34.4 مليون سهم بسعر 1.25 جنيه بقيمة إجمالية 34 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 8.6% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، حققت شركة بالم هيلز للتعمير، مبيعات بلغت 151 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 59.5 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 154%، وبلغت إيرادات النشاط 27.2 مليار جنيه مقابل 17.4 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.2 مليار جنيه مقارنة مع 1.6 مليار جنيه.

وحققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، مبيعات بلغت 14.1 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 13.2 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.539 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 2.459 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 3%.

في سياق آخر أعلنت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، تنوي إنشاء مصنع حامض فوسفوريك في الصعيد، وجاري إعداد الدراسات المالية والاستثمارية والاقتصادية لهذا المشروع.