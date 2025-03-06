الاقتصاد

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس فى مصر.. ويسجل 32,900 جنيه

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تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس فى مصر.. ويسجل 32,900 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الخميس، 06 مارس 2025 12:18 م

شهد سوق الذهب في مصر اليوم الخميس 6 مارس 2025 تراجعًا ملحوظًا في سعر الجنيه الذهب، حيث بلغ سعر الجنيه الواحد 32,900 جنيه مصري، مقارنة بأسعار الأيام السابقة التي شهدت استقرارًا نسبيًا.

ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل اقتصادية، منها انخفاض الطلب المحلي على الذهب بسبب الظروف الاقتصادية، بالإضافة إلى تقلبات أسعار الذهب عالميًا في الأسواق الدولية.

السوق يشهد حالة من الترقب والحذر من قبل المستثمرين والمشترين، خاصة مع التغيرات السريعة في الأسعار العالمية للذهب وتأثيرها المباشر على الأسعار المحلية.

وتأثر سعر الذهب في مصر بشكل كبير بالأسعار العالمية للذهب، بالإضافة إلى سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

ويُنصح المتعاملون في سوق الذهب بمتابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث يُتوقع أن تشهد الأسعار مزيدًا من التقلبات خلال الفترة المقبلة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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