الاقتصاد

استقرار أسعار الذهب عند 2917.90 دولارًا للأوقية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365_واس

استقرت أسعار الذهب، اليوم، مع ترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة ومسار أسعار الفائدة، الذي سيتبناه البنك المركزي الأمريكي.

كما استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2917.90 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب قليلًا بواقع 0.1 % لتصل إلى 2927.40 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.1 % لتصل إلى 32.60 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 967.80 دولارًا، وهبط البلاديوم 0.2 % إلى 941.00 دولارًا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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