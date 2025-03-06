المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 54 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل 89.7878 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.80 روبل، ليبلغ 95.7035 روبلًا.

بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 10 كوبيك، ليصل إلى 12.289 روبلًا.

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