شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تلتقط أنفاسها رغم استمرار مخاوف الرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية ارتفاعا حادا في ساعات التداول الأخيرة، حيث تفاعل المستثمرون مع التطورات الجديدة بشأن الرسوم الجمركية واستوعبوا البيانات الاقتصادية الجديدة، وفق ما ذكرت منصة إنفيستوبيديا الأمريكية.
وتعافت المؤشرات الرئيسية بعد يومين متتاليين من الخسائر الحادة وسط مخاوف بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية المفروضة مؤخرًا والمخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي.
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ارتفعت أسهم "جنرال موتورز" و"فورد" بنحو 6٪ لكل منهما في حين ارتفعت أسهم "ستيلانتيس" المصنعة لسيارات جيب وكرايسلر بنسبة 9٪ بينما أضافت "تويوتا موتور" ما يقرب من 7٪.
فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا بينما ضاعفت الضريبة على الواردات الصينية إلى 20٪.
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جاءت تصريحات لوتنيك في الوقت الذي دافع فيه ترامب خلال خطاب أمام الكونجرس عن التعريفات الجمركية باعتبارها عاملا هاما لفرص العمل وزيادة الإيرادات.
كما حققت "إنفيديا" و"أمازون" و"ألفابت" و"ميتا" و"تسلا" مكاسب بينما انخفض سهم "أبل" قليلاً.
فيما قفز سهم شركة "مايكروستراتيجي" إحدى أكبر حاملي البيتكوين في العالم بنسبة 11% ليقود مكاسب ناسداك مع ارتفاع العملة الرقمية. وارتفعت بورصة العملات المشفرة بنسبة 5%.
تم تداول البيتكوين عند 90400 دولار ارتفاعًا من أدنى مستوى عند 86300 دولار.
وقال ديفيد كوستين كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية في "جولدمان ساكس":"إن المستثمرين يمكنهم التعامل مع حالة عدم اليقين الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية من خلال البحث عن الشركات ذات الأرباح المستقرة والتي لن تشهد تقلبات كبيرة في أسهمها".
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكيةارتفع مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1% لكل منهما بينما أضاف مؤشر ناسداك المركب 1.4% حيث تعافت الأسهم من بداية بطيئة خلال الجلسة.
وتعافت المؤشرات الرئيسية بعد يومين متتاليين من الخسائر الحادة وسط مخاوف بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية المفروضة مؤخرًا والمخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي.
أسهم شركات صناعة السياراتارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات التي من المتوقع أن تتضرر بشدة من الرسوم الجمركية، بعدما أعلن البيت الأبيض أن بعض الرسوم الجمركية على صناعة السيارات ستتأخر لمدة شهر.
اقرأ أيضاً: أسواق الأسهم العالمية تهتز بعد قرارات ترامب التجارية
ارتفعت أسهم "جنرال موتورز" و"فورد" بنحو 6٪ لكل منهما في حين ارتفعت أسهم "ستيلانتيس" المصنعة لسيارات جيب وكرايسلر بنسبة 9٪ بينما أضافت "تويوتا موتور" ما يقرب من 7٪.
مفاوضات أمريكا وكندا والمكسيكقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك خلال مقابلة مع قناة فوكس بيزنس إن الرئيس دونالد ترامب أجرى مناقشات مع مسؤولين من المكسيك وكندا.
فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا بينما ضاعفت الضريبة على الواردات الصينية إلى 20٪.
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جاءت تصريحات لوتنيك في الوقت الذي دافع فيه ترامب خلال خطاب أمام الكونجرس عن التعريفات الجمركية باعتبارها عاملا هاما لفرص العمل وزيادة الإيرادات.
مخاوف التضخمويقول المنتقدون إن التدابير التجارية ستؤدي إلى زيادة التضخم وتعطل النشاط الاقتصادي وتضر بالشركات التي تدير أعمالها في جميع أنحاء العالم خاصة وأن دولًا أخرى تتخذ خطوات انتقامية.
أسهم شركات التكنولوجياارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة بمكاسب بلغت نحو 3% لشركة "مايكروسوفت" و"برودكوم" عملاق صناعة الرقائق الذي من المقرر أن يصدر نتائج ربع سنوية بعد جرس الإغلاق الخميس.
كما حققت "إنفيديا" و"أمازون" و"ألفابت" و"ميتا" و"تسلا" مكاسب بينما انخفض سهم "أبل" قليلاً.
هبوط "كراود سترايك"هبطت أسهم شركة "كراود سترايك" بأكثر من 6% مما أدى إلى انخفاض أسهم مؤشر إس آند بي 500 وناسداك بعد أن أصدر مزود الأمن السيبراني توقعات جاءت أقل من توقعات المحللين .
فيما قفز سهم شركة "مايكروستراتيجي" إحدى أكبر حاملي البيتكوين في العالم بنسبة 11% ليقود مكاسب ناسداك مع ارتفاع العملة الرقمية. وارتفعت بورصة العملات المشفرة بنسبة 5%.
تم تداول البيتكوين عند 90400 دولار ارتفاعًا من أدنى مستوى عند 86300 دولار.
ماذا يقول المحللون؟قال روس مايفيلد محلل استراتيجيات الاستثمار في "بيرد"، إن المتداولين يرون أن ”الإدارة ستستجيب لضغوط السوق، مما قد ينعش سوق الأسهم الأمريكية خلال الفترة المقبلة”، مضيفًا أن البيت الأبيض سوف ”يعمل جاهدًا” على تعديل السياسة حسب الحاجة.
وقال ديفيد كوستين كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية في "جولدمان ساكس":"إن المستثمرين يمكنهم التعامل مع حالة عدم اليقين الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية من خلال البحث عن الشركات ذات الأرباح المستقرة والتي لن تشهد تقلبات كبيرة في أسهمها".