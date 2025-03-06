شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس يسجل 33120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 33120 جنيها، في ظل ارتفاع معظ الأعيرة الذهبية، خاصة عيار 21 المكون الرئيسي للجنيه الذهب.

كشفت شعبة الذهب آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الخميس، بعد أن سجلت جميع أعيرة الذهب حالة من الارتفاع خلال مستهل جلسات التداول على الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- سعر عيار 24 يسجل 4726 جنيها.

- سعر عيار 21 يسجل 4135 جنيها.

- سعر عيار 18 يسجل 3544 جنيها.

- سعر عيار 14 يسجل 2757 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 33120 جنيهًا.

مجلس الذهب العالمي

وأعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، ليشهد ارتفاع التدفقات بمقدار 7.6 طن ذهب وهو ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، ويأتي الارتفاع بقيادة التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار في المنطقة الأسيوية.