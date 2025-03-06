الاقتصاد

البورصة تغرم 7 شركات 155ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد أبرزها كيما ومصر للألومنيوم

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البورصة تغرم 7 شركات 155ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد أبرزها كيما ومصر للألومنيوم

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الخميس، 06 مارس 2025 11:46 ص

قررت لجنة القيد بالبورصة، توقيع التزام مالي قدره 5 آلاف جنيه على شركات مصر للألومنيوم، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركات مهلة 15 يومًا لموافاة البورصة بالقوائم المالية المنفردة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي قدره 40 ألف جنيه على شركات جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والعربية لحليج الأقطان، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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