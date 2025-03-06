شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات سعر الذهب اليوم فى التعاملات الصباحية الخميس 6 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الخميس، بعد أن سجلت جميع الأعيرة الذهب حالة من الارتفاع خلال مستهل جلسات التداول على الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- سعر عيار 24 يسجل 4726 جنيها.

- سعر عيار 21 يسجل 4135 جنيها.

- سعر عيار 18 يسجل 3544 جنيها.

- سعر عيار 14 يسجل 2757 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 33120 جنيهًا.

مجلس الذهب العالمي

وأعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، ليشهد ارتفاع التدفقات بمقدار 7.6 طن ذهب وهو ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، ويأتي الارتفاع بقيادة التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار في المنطقة الأسيوية.

ومنذ أن تولى دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية الشهر الماضي قام بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية، وأعلن ثم أجل فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا، وحدد موعدًا لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، ويخطط لفرض تعريفات متبادلة على جميع الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية.

أدى هذا إلى استمرار الطلب على الملاذ الآمن مدعومًا بعدم اليقين المستمر بشأن خطط ترامب للتعريفات التجارية، حتى مع إشارة الرئيس الأمريكي إلى أن التعريفات الجمركية المتبادلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين لن يتم فرضها إلا بحلول أبريل.

وأشارت جولدمان ساكس أنه إذا ظلت حالة عدم اليقين السياسي ومخاوف التعريفات الجمركية، فقد تصل أسعار الذهب إلى المستوى 3300 دولار للأونصة بحلول نهاية العام.



