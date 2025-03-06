شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي السيارة فيات X 500 الجديدة.. السعر والمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

شهدت السيارة فيات X500 موديل 2025، إقبالا كبيرا في السوق المصرية وإليكم أسعار السيارة وأبرز المواصفات الفنية لها وهي كالآتى:

أسعار السيارة فيات X500 موديل 2025 في مصر:

تقدم السيارة بسعر مليون و140 ألف جنيه، بفئة واحدة.

وعن ابرز مواصفات السيارة فهي تأتي بنظام التحكم الديناميكي VDC يساعد على تحسين استقرار السيارة أثناء القيادة على المنعطفات والمنحدرات.

مثبت السرعة يسمح للسائق بالحفاظ على سرعة ثابتة دون الحاجة إلى الضغط المستمر على دواسة الوقود.

نظام تحذير مغادرة المسار Lane Departure Warning ينبه السائق في حالة خروج السيارة عن المسار المحدد دون استخدام الإشارات.

نظام منع انزلاق الفرامل ABS يمنع انغلاق العجلات أثناء الفرملة المفاجئة، مما يحسن من قدرة التحكم.

نظام الثبات الإلكتروني ESP يساعد في الحفاظ على استقرار السيارة في الظروف الصعبة مثل الطرق الزلقة أو المنعطفات الحادة.

الوسائد الهوائية وأنظمة الأمان الداخلية

كما زودت السيارة بعدد 6 وسائد هوائية موزعة بين الأمام والخلف لحماية الركاب في حالة الحوادث.

توفر السيارة نظام غلق مركزي للأبواب لتعزيز الأمان أثناء القيادة.

مزودة بكاميرا خلفية تساعد في ركن السيارة بسهولة وأمان.

تتضمن حساسات ركن أمامية وخلفية لتوفير رؤية أوضح عند الاصطفاف.

التصميم الخارجي

ويتميز الهيكل الخارجي للسيارة بتصميم متناسق وجذاب، يجمع بين الأناقة والانسيابية.

الشبكة الأمامية مزينة بعلامة فيات الجديدة، مما يمنح السيارة هوية عصرية مميزة.

تأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتصميم أنيق يعمل بتقنيات LED الحديثة، مما يوفر إضاءة قوية مع استهلاك منخفض للطاقة.

تتوفر السيارة بخمسة ألوان مختلفة لتناسب أذواق المستخدمين.

التصميم الداخلي والتجهيزات

زودت السيارة بمقصورة داخلية مريحة توفر تجربة قيادة ممتعة للسائق والركاب.

المقاعد مصممة بتنجيد عالي الجودة يوفر أقصى درجات الراحة.

عجلة القيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الاستخدامات، مما يسهل التحكم في وظائف السيارة دون تشتيت الانتباه عن الطريق.

تدعم السيارة أنظمة تشغيل الهواتف الذكية مثل أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، مما يتيح للسائق ربط هاتفه وتشغيل التطبيقات بسهولة.

نظام تكييف هواء أوتوماتيكي يوفر بيئة داخلية مريحة في جميع الفصول.

تتميز السيارة بمحرك تيربو وتقنيات توفير الوقود، تحقق السيارة كفاءة عالية في استهلاك الوقود، مما يقلل من تكاليف التشغيل.

خزان وقود بسعة مناسبة يتيح مدى سفر طويل دون الحاجة إلى التزود بالوقود بشكل متكرر، وتجمع هذه السيارة بين الأداء القوي، والتصميم الأنيق، والتكنولوجيا المتطورة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن سيارة توفر الراحة والأمان والكفاءة في استهلاك الوقود. مع تجهيزات السلامة المتقدمة والأنظمة الذكية، تقدم تجربة قيادة ممتعة ومريحة تناسب مختلف الاحتياجات.



