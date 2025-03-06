شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الجادة الأولى» ترتفع إلى 59.29 مليون ريال بنهاية 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري في عام 2024 بنسبة 41.4% إلى 59.29 مليون ريال، مقابل 41.95 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب في زيادة صافي الربح إلى:
- زيادة الإيرادات التشغيلية خلال عام 2024م بنسبة 7.19% مقارنة بعام 2023م بزيادة قدرها 17.1 مليون ريال والناتجة عن زيادة الإيرادات من قطاع المقاولات (التطوير للغير) بقيمة 68 مليون ريال وارتفاع إيرادات نشاط الوساطة العقارية بمبلغ 5 ملايين ريال ووجود نشاط جديد خلال السنة "نشاط الإيجار" إذ بلغت ايراداته مبلغ 6 ملايين ريال.
مع الاخذ بالاعتبار انخفاض ايرادات البيع والتطوير بمبلغ 62 مليون ريال، خاصة أن دورة مشاريع التطوير تمتد لفترات تتجاوز 18-24 شهرا.
- انخفاض تكاليف الإيرادات التشغيلية خلال عام 2024م بنسبة 3.14% مقارنة بعام 2023م بانخفاض قدره 5.9 مليون ريال.
- الزيادة في الإيرادات التشغيلية والانخفاض في تكاليف الإيرادات التشغيلية أدت إلى زيادة مجمل الربح خلال عام 2024م بنسبة 46.43% مقارنة بعام 2023م بزيادة قدرها 23 مليون ريال.
- زيادة الأرباح غير المحققة من إعادة تقييم عقارات استثمارية خلال عام 2024م بنسبة 79.68% مقارنة بعام 2023م بزيادة قدرها 7.7 مليون ريال.
- زيادة الإيرادات الأخرى خلال عام 2024م بنسبة قدرها 580.98% مقارنة بعام 2023م بزيادة قدرها 3 ملايين ريال.
وتجدر الإشارة إلى أن السبب في زيادة الدخل الشامل للسنة بنسبة 83.66% إلى 104 ملايين ريال مقارنة بمبلغ 56.67 مليون ريال في عام 2023م بارتفاع قدره 47.4 مليون ريال هو نتيجة تغير القيمة العادلة للاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ناتج عن تخارج الصناديق الاستثمارية من مجموعة من الاستثمارات وتحقيق عوائد رأسمالية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب في زيادة صافي الربح إلى:
- زيادة الإيرادات التشغيلية خلال عام 2024م بنسبة 7.19% مقارنة بعام 2023م بزيادة قدرها 17.1 مليون ريال والناتجة عن زيادة الإيرادات من قطاع المقاولات (التطوير للغير) بقيمة 68 مليون ريال وارتفاع إيرادات نشاط الوساطة العقارية بمبلغ 5 ملايين ريال ووجود نشاط جديد خلال السنة "نشاط الإيجار" إذ بلغت ايراداته مبلغ 6 ملايين ريال.
مع الاخذ بالاعتبار انخفاض ايرادات البيع والتطوير بمبلغ 62 مليون ريال، خاصة أن دورة مشاريع التطوير تمتد لفترات تتجاوز 18-24 شهرا.
- انخفاض تكاليف الإيرادات التشغيلية خلال عام 2024م بنسبة 3.14% مقارنة بعام 2023م بانخفاض قدره 5.9 مليون ريال.
- الزيادة في الإيرادات التشغيلية والانخفاض في تكاليف الإيرادات التشغيلية أدت إلى زيادة مجمل الربح خلال عام 2024م بنسبة 46.43% مقارنة بعام 2023م بزيادة قدرها 23 مليون ريال.
- زيادة الأرباح غير المحققة من إعادة تقييم عقارات استثمارية خلال عام 2024م بنسبة 79.68% مقارنة بعام 2023م بزيادة قدرها 7.7 مليون ريال.
- زيادة الإيرادات الأخرى خلال عام 2024م بنسبة قدرها 580.98% مقارنة بعام 2023م بزيادة قدرها 3 ملايين ريال.
وتجدر الإشارة إلى أن السبب في زيادة الدخل الشامل للسنة بنسبة 83.66% إلى 104 ملايين ريال مقارنة بمبلغ 56.67 مليون ريال في عام 2023م بارتفاع قدره 47.4 مليون ريال هو نتيجة تغير القيمة العادلة للاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ناتج عن تخارج الصناديق الاستثمارية من مجموعة من الاستثمارات وتحقيق عوائد رأسمالية.