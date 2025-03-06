شكرا لقرائتكم خبر عن «نادك» توقع اتفاقية مع «هيلتون فودز» لتأسيس شركة تجهيز لحوم حمراء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) اتفاقية الشركاء مع شركة هيلتون فودز المحدودة - المملكة المتحدة، المملوكة بالكامل لمجموعة هيلتون فود، الشركة العالمية الرائدة في تجهيز وتعبئة منتجات البروتين (اللحوم الحمراء).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية لتأسيس شركة مشتركة (ذات مسؤولية محدودة) فيما ستكون حصة نادك بنسبة 51% من رأس مال الشركة الجديدة.
وتتضمن اتفاقية الشركاء عدداً من الشروط والأحكام التي تنظم عملية التأسيس وإدارة وتشغيل الشركة والأعمال بين الطرفين،.
وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية لشركة (نادك) للتوسع في تقديم منتجات البروتين (اللحوم الحمراء) المحلية.
وبموجب هذه الاتفاقية التي مدتها 10 سنوات، سيتم تأسيس الشركة المشتركة لتشغيل عمليات التقطيع والتجهيز والتعبئة في مسلخ اللحوم التابع لشركة (نادك) في مشروعها بمنطقة حرض بهدف تقديم منتجات اللحوم الحمراء المحلية المعبأة داخل المملكة العربية السعودية.
وتعد هذه الاتفاقية تمهيداً إلى اتفاقيات أخرى خدمية ذات العلاقة والتي تهدف إلى ضمان سلسلة توريد مستدامة لتلبية طلبات كافة شرائح المستهلكين ضمن إطار زمني محدد وشروط توريد واضحة وبشكل حصري لشركة (نادك) في السعودية ودول الخليج، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة سلسلة التوريد.
وتتوافق هذه الشراكة الاستراتيجية مع التزام شركة (نادك) بمبادرات الرؤية 2030 وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، من خلال الرفع بالقدرات الإنتاجية المحلية وتقديم أفضل المنتجات من البروتين (اللحوم الحمراء) المحلية بخيارات متعددة وبجودة عالية لكافة شرائح المستهلكين.
الجدير بالذكر أن شركة هيلتون فودز من الشركات العالمية الرائدة في قطاع البروتين (اللحوم الحمراء)، وتقدم خدماتها حول العالم من خلال تقديم اللحوم والمأكولات البحرية والأطعمة النباتية عالية الجودة وتعمل من خلال 24 منشأة ذات التقنية العالية لإنتاج وتعبئة وتغليف الأغذية وتقديم الخدمات اللوجستية، وتخدم أكثر من 19 سوقاً في أوروبا، وآسيا، والمحيط الهادئ، وأمريكا الشمالية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية لتأسيس شركة مشتركة (ذات مسؤولية محدودة) فيما ستكون حصة نادك بنسبة 51% من رأس مال الشركة الجديدة.
وتتضمن اتفاقية الشركاء عدداً من الشروط والأحكام التي تنظم عملية التأسيس وإدارة وتشغيل الشركة والأعمال بين الطرفين،.
وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية لشركة (نادك) للتوسع في تقديم منتجات البروتين (اللحوم الحمراء) المحلية.
وبموجب هذه الاتفاقية التي مدتها 10 سنوات، سيتم تأسيس الشركة المشتركة لتشغيل عمليات التقطيع والتجهيز والتعبئة في مسلخ اللحوم التابع لشركة (نادك) في مشروعها بمنطقة حرض بهدف تقديم منتجات اللحوم الحمراء المحلية المعبأة داخل المملكة العربية السعودية.
وتعد هذه الاتفاقية تمهيداً إلى اتفاقيات أخرى خدمية ذات العلاقة والتي تهدف إلى ضمان سلسلة توريد مستدامة لتلبية طلبات كافة شرائح المستهلكين ضمن إطار زمني محدد وشروط توريد واضحة وبشكل حصري لشركة (نادك) في السعودية ودول الخليج، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة سلسلة التوريد.
وتتوافق هذه الشراكة الاستراتيجية مع التزام شركة (نادك) بمبادرات الرؤية 2030 وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، من خلال الرفع بالقدرات الإنتاجية المحلية وتقديم أفضل المنتجات من البروتين (اللحوم الحمراء) المحلية بخيارات متعددة وبجودة عالية لكافة شرائح المستهلكين.
الجدير بالذكر أن شركة هيلتون فودز من الشركات العالمية الرائدة في قطاع البروتين (اللحوم الحمراء)، وتقدم خدماتها حول العالم من خلال تقديم اللحوم والمأكولات البحرية والأطعمة النباتية عالية الجودة وتعمل من خلال 24 منشأة ذات التقنية العالية لإنتاج وتعبئة وتغليف الأغذية وتقديم الخدمات اللوجستية، وتخدم أكثر من 19 سوقاً في أوروبا، وآسيا، والمحيط الهادئ، وأمريكا الشمالية.