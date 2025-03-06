شكرا لقرائتكم خبر عن «كير الدولية» تحصل على حكم نهائي بتعويض 5 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كير الدولية صدور حكم قضائي نهائي لصالحها بالتعويض بمبلغ 5 ملايين ريال ضد شركة كوادراتكس ديلفلوبمنت إل إل سي.

وكانت شركة كير الدولية قد أعلنت عبر تداول بتاريخ 2022/08/16م توقيع اتفاقية مع شركة كوارداتكس ديفلوبمنت.

وأضافت أن لارتي دي بونتيس، المدير التنفيذي لشركة كوادراتكس بمخاطبة كير الدولية معلناً إنهاء الاتفاقية من طرف واحد.

وقررت المحكمة التجارية بالرياض باستحقاق شركة كير الدولية للتعويض الاتفاقي المنصوص عليه في الاتفاقية.

وحكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليها شركة كوادراتيكس ديفلوبمنت إل إل سي المسجلة بالسجل التجاري رقم (9000006178) بأن تدفع للمدعية شركة كير الدولية، شركة مساهمة عامة سعودية، المسجلة بالسجل التجاري رقم (1010237357)، مبلغًا وقدره 5 ملايين ريال. وأصبح الحكم مكتسب القطعية بمضي المدة.

وكانت شركة كير الدولية قد أقامت دعوى مطالبة بالتعويض الاتفاقي أمام الجهات القضائية بسبب الإنهاء غير المشروع للاتفاقية من جانب شركة كوادراتكس ديلفلوبمنت إل إل سي.

ونوهت بعدم وجود أثر مالى سلبي على شركة كير الدولية. وستتابع الشركة تنفيذ الحكم القضائي مع الجهات المختصة.

وبحسب الشركة لن يكون لإنهاء الاتفاقية أي تأثير على أعمال الشركة في قطاع التشييد والبناء، حيث تواصل شركة كير الدولية تنفيذ مشاريعها وفق خططها الاستراتيجية المعتمدة. كما تمضي الشركة قدمًا في توسيع نطاق أعمالها مستندةً إلى ما تملكه من خبرات واسعة وكفاءات مهنية متخصصة.