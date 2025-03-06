شكرا لقرائتكم خبر عن «العبيكان للزجاج» تحصل على رخصة منجم لاستغلال رمل السليكا في تبوك والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

رقم الرخصة : 1446610

تاريخ إصدار الرخصة: 4/9/1446

تاريخ إنتهاء الرخصة: 3/9/1466

المساحة الإجمالية للرخصة:0.99 كم مربع

ومن المتوقع أن يسهم الحصول على هذه الرخصة في تأمين المادة الخام الأساسية لعمليات الشركة دون أي انقطاع وسيتم الإعلان عن التطورات التي تخص هذه الرخصة والأثر المالي الناتج عنها في حينه. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العبيكان للزجاج صدور رخصة منجم صغير من وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاستغلال خام رمل السليكا عالي النسبة بمجمع خام رمل السيلكا رقم (1) بمحافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن تفاصيل الرخصة كالتالي:رقم الرخصة : 1446610تاريخ إصدار الرخصة: 4/9/1446تاريخ إنتهاء الرخصة: 3/9/1466المساحة الإجمالية للرخصة:0.99 كم مربعومن المتوقع أن يسهم الحصول على هذه الرخصة في تأمين المادة الخام الأساسية لعمليات الشركة دون أي انقطاع وسيتم الإعلان عن التطورات التي تخص هذه الرخصة والأثر المالي الناتج عنها في حينه.