الاقتصاد

«العبيكان للزجاج» تحصل على رخصة منجم لاستغلال رمل السليكا في تبوك

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«العبيكان للزجاج» تحصل على رخصة منجم لاستغلال رمل السليكا في تبوك

شكرا لقرائتكم خبر عن «العبيكان للزجاج» تحصل على رخصة منجم لاستغلال رمل السليكا في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العبيكان للزجاج صدور رخصة منجم صغير من وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاستغلال خام رمل السليكا عالي النسبة بمجمع خام رمل السيلكا رقم (1) بمحافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تفاصيل الرخصة كالتالي:
رقم الرخصة : 1446610
تاريخ إصدار الرخصة: 4/9/1446
تاريخ إنتهاء الرخصة: 3/9/1466
المساحة الإجمالية للرخصة:0.99 كم مربع
ومن المتوقع أن يسهم الحصول على هذه الرخصة في تأمين المادة الخام الأساسية لعمليات الشركة دون أي انقطاع وسيتم الإعلان عن التطورات التي تخص هذه الرخصة والأثر المالي الناتج عنها في حينه.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا