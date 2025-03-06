شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «ثروة» تنخفض 24.5% إلى 12.49 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأسهم التوسع في استحداث إدارات داعمة في تعزيز العمليات التشغيلية وتلبية متطلبات النمو والحوكمة.

علاوة على ذلك، أدى تحويل بعض المشاريع قيد التنفيذ إلى أصول غير ملموسة إلى ارتفاع رسوم الاستهلاك والإطفاء، وارتفاع الزكاة نتيجة زيادة رأس المال، مما انعكس على النتائج المالية للشركة.

ونوهت باستقرار هامش الربح الإجمالي مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا باستراتيجية التوسع في العقود مع الجهات والعملاء الجدد، مما يعكس كفاءة الشركة في إدارة عملياتها التشغيلية وتحقيق التوازن بين الإيرادات والتكاليف. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الثروة البشرية (ثروة) بنسبة 24.5% إلى 12.490 مليون ريال، مقابل 16.538 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يرجع انخفاض صافي الربح بشكل أساسي إلى التكاليف المرتبطة بعملية إدراج الشركة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في الأنشطة الترويجية لتعزيز التواجد السوقي.وأسهم التوسع في استحداث إدارات داعمة في تعزيز العمليات التشغيلية وتلبية متطلبات النمو والحوكمة.علاوة على ذلك، أدى تحويل بعض المشاريع قيد التنفيذ إلى أصول غير ملموسة إلى ارتفاع رسوم الاستهلاك والإطفاء، وارتفاع الزكاة نتيجة زيادة رأس المال، مما انعكس على النتائج المالية للشركة.ونوهت باستقرار هامش الربح الإجمالي مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا باستراتيجية التوسع في العقود مع الجهات والعملاء الجدد، مما يعكس كفاءة الشركة في إدارة عملياتها التشغيلية وتحقيق التوازن بين الإيرادات والتكاليف.