شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «كوارا للتمويل» إلى 43.24 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة كوارا للتمويل في 2024 بنسبة 19.6% إلى 43.24 مليون ريال، مقابل 53.78 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود الانخفاض في الأرباح إلى الزيادة في مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 9.9% لتصل إلى 206.1 مليون ريال مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، ويعود ذلك في المقام الأول إلى إبرام عقود تمويل جديدة مما أدى إلى زيادة حجم المحفظة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود الانخفاض في الأرباح إلى الزيادة في مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 9.9% لتصل إلى 206.1 مليون ريال مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، ويعود ذلك في المقام الأول إلى إبرام عقود تمويل جديدة مما أدى إلى زيادة حجم المحفظة.