الاقتصاد

انخفاض أرباح «كوارا للتمويل» إلى 43.24 مليون ريال في 2024

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

انخفاض أرباح «كوارا للتمويل» إلى 43.24 مليون ريال في 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «كوارا للتمويل» إلى 43.24 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة كوارا للتمويل في 2024 بنسبة 19.6% إلى 43.24 مليون ريال، مقابل 53.78 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود الانخفاض في الأرباح إلى الزيادة في مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 9.9% لتصل إلى 206.1 مليون ريال مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، ويعود ذلك في المقام الأول إلى إبرام عقود تمويل جديدة مما أدى إلى زيادة حجم المحفظة.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا