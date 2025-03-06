شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «كوارا للتمويل» إلى 43.24 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وارتفعت الإيرادات بنسبة 9.9% لتصل إلى 206.1 مليون ريال مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، ويعود ذلك في المقام الأول إلى إبرام عقود تمويل جديدة مما أدى إلى زيادة حجم المحفظة. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة كوارا للتمويل في 2024 بنسبة 19.6% إلى 43.24 مليون ريال، مقابل 53.78 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود الانخفاض في الأرباح إلى الزيادة في مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.وارتفعت الإيرادات بنسبة 9.9% لتصل إلى 206.1 مليون ريال مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، ويعود ذلك في المقام الأول إلى إبرام عقود تمويل جديدة مما أدى إلى زيادة حجم المحفظة.