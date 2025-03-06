شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح مكة للإنشاء والتعمير إلى 411 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع إيرادات فندق وأبراج شركة مكة لارتفاع متوسط أسعار بيع الغرف، وارتفاع الدخل من الشركات الزميلة وارتفاع الإيرادات التمويلية.

وأوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024م.

ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ300 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 200 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

وسيكون تاريخ الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً.

ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقاً. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مكة للإنشاء والتعمير في 2024 بنسبة 23% إلى 411 مليون ريال، مقارنة بـ334 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب ارتفاع صافي الربح هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع إيرادات المركز التجاري، وارتفاع إيرادات قطاع الحج.وتضمنت الأسباب: ارتفاع إيرادات فندق وأبراج شركة مكة لارتفاع متوسط أسعار بيع الغرف، وارتفاع الدخل من الشركات الزميلة وارتفاع الإيرادات التمويلية.وأوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024م.ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ300 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 200 مليون سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.وسيكون تاريخ الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً.ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.