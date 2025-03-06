الاقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الخميس، 06 مارس 2025 10:29 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس،  نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 30931 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 38590 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 13600 نقطة.


كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 9543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 11859 نقطة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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