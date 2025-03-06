الاقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. بدءا من يوم 23 مارس 2025

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موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. بدءا من يوم 23 مارس 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد يعقوب

الخميس، 06 مارس 2025 10:28 ص

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة، الشهر الجارى يوم 23 مارس 2025 وتستمر لمدة 5 أيام.

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهر مارس، و3 أيام  لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

قال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر  مارس بدءًا من 23 مارس، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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