وزير السياحة يلتقى كبار منظمي الرحلات ووكالات السياحة وشركات الطيران الدولية

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القاهرة - سامية سيد - - تنظيم مجموعة من الرحلات التعريفية لممثلي هذه الشركات لمنطقة الساحل الشمالي للتعرف على مقوماتها السياحية المتنوعة وما تشهده من نهضة سياحية وحضرية وفرص الاستثمار المتاحة

- إعلانات دعائية عن مصر على بطاقات المسافرين من بولندا للصعود إلى الطائرة

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار عدداً من اللقاءات والاجتماعات المهنية مع رؤساء ومسئولي مجموعة من كبرى منظمي الرحلات ووكالات السياحة والسفر وشركات الطيران العاملة في السوق الألماني والأسواق السياحية الأخرى المستهدفة، من بينها مجموعة TUI العالمية، إحدى كبرى منظمي الرحلات السياحية في العالم وأحد أكبر شركات الطيران الناقلة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ومنظم الرحلات DER Touristik Deutschland GmbH ومنظم الرحلات Schauinsland Reisen أكبر منظمي رحلات بالسوق الألماني، ومنظم الرحلات ITAKA، أكبر منظم رحلات للسائحين البولنديين إلى مصر، وخطوط طيران Edelweiss وغيرهم.

جاءت هذه اللقاءات خلال مشاركة الوزير ببورصة برلين السياحية (ITB 2025) والمنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين من 4 إلى 6 مارس الجاري، حيث تناولت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز آليات التعاون المستقبلي لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، والترويج بصورة أكبر للثراء والتنوع السياحي الذي يتمتع به والذي لا مثيل له في العالم في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة الحالية.

كما استمع الوزير إلى آراء ومقترحات ممثلو منظمي الرحلات وشركات السياحة وشركات الطيران لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المستهدفة، كما تعرف على خططهم التشغيلية المستقبلية بالنسبة للعديد من الوجهات السياحية بالمقصد المصري.

وخلال هذه اللقاءات، أشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية من تطوير وتحسين شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة، كما تحدث عن مشروع رأس الحكمة واصفاً إياه بأكبر استثمار أجنبي في مصر حيث أن هذا المشروع يضيف مقصد سياحي جديد بمنطقة الساحل الشمالي ليجتذب السائحين ذوي الإنفاق المرتفع كما يمثل إضافة كبيرة ونوعية لقطاعات السياحة والطيران والإسكان.

وخلال هذه اللقاءات تم الاتفاق على تنظيم مجموعة من الرحلات التعريفية لممثلي هذه الشركات لزيارة منطقة الساحل الشمالي للتعرف على المقومات السياحية المتنوعة بها وما تشهده من نهضة سياحية وحضرية وفرص الاستثمار المتاحة بها، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الحملات الترويجية المشتركة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج لمنطقة الساحل الشمالي وعدد من الوجهات السياحية المصرية الأخرى بالأسواق السياحية التي يعملون بها.

وتطرقت هذه اللقاءات أيضاً إلى استعراض الوزير لفرص الاستثمار المتاحة في مجال السياحة ولاسيما الاستثمار الفندقي وخاصة بمنطقة الساحل الشمالي كأحد الوجهات السياحية الواعدة بالمقصد المصري، مؤكداً على اهتمام الدولة بزيادة أعداد الغرف الفندقية وما تقدمه من تسهيلات في إجراءات الاستثمار والحوافز والمبادرات التمويلية المقدمة في هذا الإطار لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

كما أشار إلى المخطط الاستراتيجي الجاري العمل على تنفيذه لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكيس وحتى منطقة سقارة والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مما سيساهم في زيادة فرص الاستثمار ولاسيما الفندقي بهذه المنطقة.

وتطرق الوزير أيضاً للحديث عن برنامج تحفيز الطيران والباقات التحفيزية التي سوف تقدمها الوزارة لشركات الطيران التي ستقوم بتسيير رحلات لمحافظتي الأقصر وأسوان خلال موسم الصيف المقبل، لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليهما في هذا الموسم، بجانب العمل على تقليل رسوم الهبوط بالمطارات.

وتحدث أيضاً عن المتحف المصري الكبير وما سيضيفه إلى قطاع السياحة في مصر عند افتتاحه الرسمي كاملاً يوم 3 يوليو القادم، وكذلك ما يشهده مسار رحلة العائلة المقدسة من أعمال تطوير، ومشروع التجلي الأعظم الذي يتم تنفيذه بمدينة سانت كاترين.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة TUI، إلى النمو المطرد لحجم الحركة السياحية الوافدة التي يشهدها المقصد السياحي المصري، مشيداً بقدرته على الحفاظ على قيمته التنافسية بين مصاف دول العالم، لافتاً إلى توسع حجم أعمال المجموعة في دول إسبانيا والبرتغال وأمريكا اللاتينية مما أدى إلى جذب مزيد من الأعداد السياحية منها إلى المقصد المصري.

كما أعرب عن توقعاته بزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال موسم الصيف القادم لاسيما إلى منطقة الساحل الشمالي، مؤكداً على تطلع المجموعة إلى توسيع حجم أعمالها وافتتاح عدد من الفنادق الجديدة لها بهذه المنطقة بالإضافة إلى التعرف على فرص الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة واستخدامها لتشغيل فنادقهم بمصر.

وفي هذا الصدد، رحب الوزير بهذه المقترحات مؤكداً على استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل المساعدة لتمكينهم من تحقيق ذلك ولاسيما في ظل توجه الدولة المصرية إلى تحويل قطاع السياحة في مصر إلى قطاع صديق للبيئة.

وأوضح مدير منطقة الشرق الأوسط لمنظم الرحلات Der Touristik Deutschland GmbH، ومسئول منظم الرحلات Schauinsland Reisen، خلال اللقاء أن المقصد السياحي المصري يتميز بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة التي تشجع السائح على زيارته أكثر من مرة، لافتاً إلى أن أحد شركات بحوث السوق الألماني، وفقا للدراسة التي نفذتها بالمقصد السياحي المصري، أثبتت أن حركة السياحة به سوف تشهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة وأن هناك رغبة من السائحين الألمان لزيارته، وهو ما ساهم في تطلعهم لزيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الألماني من خلالهم إلى المقصد المصري.

وتوقعت المدير التنفيذي لقسم تنمية الأعمال بمنظم الرحلات ITAKA، بتحقيق نسبة نمو هذا العام بمقدار 50% في حجم الحركة الوافدة من السوق البولندي إلى مصر من خلالهم، لاسيما إلى منطقة الساحل الشمالي ومطروح، مشيرة إلى أن مدينة مرسى علم تعد المقصد السياحي المفضل بالنسبة للسائح البولندي.

كما أشارت إلى أنه سيتم تسيير رحلات طيران قادمة من أربعة مدن بولندية جديدة بالإضافة إلى الرحلات التي يتم تسييرها حاليا من بولندا، كما أشارت إلى خطتهم المستقبلة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير والتي تشمل تنظيم رحلات للقاهرة من خلال برنامج سياحي متكامل يتضمن زيارة مدينة القاهرة ومدينتي الغردقة ومرسى علم عن طريق الطيران العارض.

واستعرضت تفاصيل الحملة الترويجية التي تقوم الشركة بتنفيذها في بولندا للترويج للمقصد السياحي المصري والتي عبارة عن إعلانات دعائية عن المقصد السياحي المصري على كافة بطاقات المسافرين للصعود إلى الطائرة (boarding pass) بالمدن التي تقوم الشركة بتسيير رحلات منها، وفي هذا الصدد تم الاتفاق على تعاون الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذه الحملة الترويجية.

أما الرئيس التنفيذي لخطوط الطيران Edelweiss توقع تحقيق نسبة نمو بمقدار 20% في حجم أعمال الشركة هذا العام بالنسبة للمقصد المصري، مشيراً إلى رغبة الشركة في تنظيم زيارة تعريفية للمتحف المصري الكبير بعد أن يتم افتتاحه كاملاً.

وقد شارك في حضور هذه اللقاءات السفير محمد البدري سفير مصر في ألمانيا، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، محمد فرج المشرف على المكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمكتب السياحي بروسيا ودول الإشراف التابعة لها، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.