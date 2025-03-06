شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 6-3-2025 فى البحرين عيار 24بـ35.050 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكى أمام العملات الخليجية المرتبطة به.
ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 35.050 دينار
عيار 22 سجل 32.125 دينار
عيار 21 سجل 30.675 دينار
عيار 18 سجل 26.300 دينار
عيار 14 سجل 20.450 دينار
عيار 12 سجل 17.525 دينار
الاونصة1090.250 دينار
الجنيه الذهب245.375 دينار
الأونصة بالدولار2899.60 دولار
وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.
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