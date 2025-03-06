شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 6-3-2025 فى البحرين عيار 24بـ35.050 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكى أمام العملات الخليجية المرتبطة به.

ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 35.050 دينار

عيار 22 سجل 32.125 دينار

عيار 21 سجل 30.675 دينار

عيار 18 سجل 26.300 دينار

عيار 14 سجل 20.450 دينار

عيار 12 سجل 17.525 دينار

الاونصة1090.250 دينار

الجنيه الذهب245.375 دينار

الأونصة بالدولار2899.60 دولار

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.