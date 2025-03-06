شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الخميس 6-3-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الجنيه الإسترليني فيى بداية تعاملاته فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصرى اليوم الخميس 6-3-2025، على ارتفاع مسجلا فى البنك المركزي 64.92 جنيه للشراء، و65.12 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر64.63 جنيه للشراء، 65.19 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
64.92 جنيه للشراء.
65.12 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
64.63 جنيه للشراء.
65.19 جنيه للبيع.
64.63 جنيه للشراء.
65.19 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
65.21 جنيه للشراء.
65.48 جنيه للبيع.
64.62 جنيه للشراء.
65.19 جنيه للبيع.
63.53 جنيه للشراء.
63.87 جنيه للبيع.
64.64 جنيه للشراء.
64.97 جنيه للبيع.
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