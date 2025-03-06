شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «عطاء التعليمية» الفصلية تقفز 81.8% إلى 20.82 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة عطاء التعليمية في الربع الثاني من الفترة المنتهية في 31 يناير 2025 (6 أشهر) بنسبة 81.8% إلى 20.82 مليون ريال، مقابل 11.45 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 82% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
ارتفاع إيراد القطاع التعليمي بنسبة 2% وتحقق إيرادات غير متكررة ناتجة عن تسوية التزامات متقادمة في إحدى الشركات التابعة وانخفاض خسائر قطاع التدريب.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 6% بالمقارنة مع الربع السابق إلى تحقق إيرادات غير متكررة ناتجة عن تسوية التزامات متقادمة في إحدى الشركات التابعة وانخفاض خسائر قطاع التدريب.
وجاء ذلك علي الرغم من: ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 8%.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر)، بنسبة 21% بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: تحقق إيرادات غير متكررة ناتجة عن تسوية التزامات متقادمة في إحدى الشركات التابعة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 82% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
ارتفاع إيراد القطاع التعليمي بنسبة 2% وتحقق إيرادات غير متكررة ناتجة عن تسوية التزامات متقادمة في إحدى الشركات التابعة وانخفاض خسائر قطاع التدريب.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 6% بالمقارنة مع الربع السابق إلى تحقق إيرادات غير متكررة ناتجة عن تسوية التزامات متقادمة في إحدى الشركات التابعة وانخفاض خسائر قطاع التدريب.
وجاء ذلك علي الرغم من: ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 8%.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر)، بنسبة 21% بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: تحقق إيرادات غير متكررة ناتجة عن تسوية التزامات متقادمة في إحدى الشركات التابعة.