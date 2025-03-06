شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «جرير للتسويق» توافق على انتخاب 8 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة جرير للتسويق نتائج الجمعية العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتى تبدأ من تاريخ 09/03/2025 ولمدة 4 سنوات حتى تاريخ 08/03/2029.
والأعضاء المنتخبون هم: محمد العقيل، عبدالكريم العقيل، ناصر العقيل، محمد العقيل، محمد الدهش، فهد القاسم، د. محمد الحسين، محمد القرينيس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتى تبدأ من تاريخ 09/03/2025 ولمدة 4 سنوات حتى تاريخ 08/03/2029.
والأعضاء المنتخبون هم: محمد العقيل، عبدالكريم العقيل، ناصر العقيل، محمد العقيل، محمد الدهش، فهد القاسم، د. محمد الحسين، محمد القرينيس.