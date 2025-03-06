شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الماجد للعود» إلى 156.9 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية في اجتماعه، أمس، بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2024م.

ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 100 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 25 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 4 ريالات للسهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 40%.

وسيكون تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، كما أنه سيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.

ونوهت بتحديد تاريخ دفع الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الماجد للعود في عام 2024 بنسبة 5.6% إلى 156.9 مليون ريال، مقابل 149.7 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الأرباح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى التوسع الجغرافي والزيادة في عدد المتاجر وإطلاق منتجات جديدة وزيادة على مبيعات المتجر الإلكتروني.وأوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية في اجتماعه، أمس، بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2024م.ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 100 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 25 مليون سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 4 ريالات للسهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 40%.وسيكون تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، كما أنه سيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.ونوهت بتحديد تاريخ دفع الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.