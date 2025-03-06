شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «جبل عمر» تقفز 433.8% إلى 200.07 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة جبل عمر للتطوير في 2024 بنسبة 433.8% إلى 200.07 مليون ريال، مقابل 37.48 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح في العام الحالي مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى ما يلي:
- نمو الإيرادات بمبلغ 575 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب مواصلة تحسن نسب الإشغال في الفنادق الجديدة وهما فندق العنوان جبل عمر وجميرا جبل عمر بالإضافة إلى التحسن الكبير في إيرادات بقية الفنادق القائمة.
- الاعتراف بإيرادات أخرى بمبلغ 748 مليون ريال من بيع أرض في مشروع جبل عمر.
وقد تم تحقيق ذلك بالرغم مما يلي:
- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 248 مليون ريال، وذلك بسبب الانخفاض المسجل في قيمة الممتلكات بمبلغ 302 مليون ريال.
- زيادة تكلفة التمويل بمبلغ 326 مليون ريال مقارنة بالعام السابق.
- تسجيل مخصصات ائتمانية متوقعة بمبلغ 49 مليون ريال خلال العام الحالي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح في العام الحالي مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى ما يلي:
- نمو الإيرادات بمبلغ 575 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب مواصلة تحسن نسب الإشغال في الفنادق الجديدة وهما فندق العنوان جبل عمر وجميرا جبل عمر بالإضافة إلى التحسن الكبير في إيرادات بقية الفنادق القائمة.
- الاعتراف بإيرادات أخرى بمبلغ 748 مليون ريال من بيع أرض في مشروع جبل عمر.
وقد تم تحقيق ذلك بالرغم مما يلي:
- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 248 مليون ريال، وذلك بسبب الانخفاض المسجل في قيمة الممتلكات بمبلغ 302 مليون ريال.
- زيادة تكلفة التمويل بمبلغ 326 مليون ريال مقارنة بالعام السابق.
- تسجيل مخصصات ائتمانية متوقعة بمبلغ 49 مليون ريال خلال العام الحالي.