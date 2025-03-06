شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أسمنت السعودية» ترتفع إلى 421.9 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة الأسمنت السعودية (أسمنت السعودية)، في عام 2024 بنسبة 10.7% إلى 421.9 مليون ريال، مقابل 381 مليون ريال في 2023.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع إيرادات المبيعات وارتفاع حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة وانخفاض تكلفة التمويل.

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض الربح من بيع استثمار لدى شركة تابعة وانخفاض الإيرادات الأخرى.