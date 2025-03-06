الاقتصاد

انخفاض أرباح «بي سي آي» إلى 40.39 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

انخفاض أرباح «بي سي آي» إلى 40.39 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) في 2024، بنسبة 8.2% إلى 40.39 مليون ريال، مقابل 43.98 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال السنة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ان على الرغم من زيادة المبيعات وانخفاض تكاليف التمويل، فإن هذا الانخفاض ناتج في الاغلب من ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية وضريبة الزكاة وانخفاض في الأرباح من بيع الأصول الثابتة والدخل التشغيلي الآخر.
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