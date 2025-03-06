شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «بي سي آي» إلى 40.39 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) في 2024، بنسبة 8.2% إلى 40.39 مليون ريال، مقابل 43.98 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال السنة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ان على الرغم من زيادة المبيعات وانخفاض تكاليف التمويل، فإن هذا الانخفاض ناتج في الاغلب من ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية وضريبة الزكاة وانخفاض في الأرباح من بيع الأصول الثابتة والدخل التشغيلي الآخر.