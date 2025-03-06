شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتهاء عرض أحمد عز لشراء أسهم المتضررين من شطب "حديد عز" والان مع تفاصيل الخبر

ينتهي اليوم الخميس، عرض رجل الأعمال أحمد عز، لشراء أسهم شركة حديد عز، من غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد الشطب الاختياري من البورصة المصرية.

ونجح "عز" في الاستحواذ على أكثر من 90% من أسهم المساهمين المعترضين على شطب الشركة من البورصة بعدما اشترى 156.5 مليون سهم بشركة حديد عز بقيمة إجمالية 21.6 مليار جنيه.

ولأول مرة يتم في إجراءات شطب شركة من البورصة، تنفيذ عملية شراء أسهم المعترضين على الشطب بعد أسبوع من عرض المساهمين أسهمهم للبيع، إذ عرض غير الراغبين في الاستمرار بسهم شركة حديد عز بعد الشطب الاختياري، 156.5 مليون سهم للبيع خلال الفترة من يوم الأحد 22 فبراير وقبل نهاية جلسة يوم الخميس من نفس الأسبوع، اشترى رجل الأعمال أحمد عز، كل الأسهم المعروضة للبيع، وحول قيمتها لحسابات المساهمين.

ويمول "عز" شراء أسهم المساهمين من خلال قرض بقيمة 300 مليون دولار، وكذلك مبلغ نقدي لاستكمال تمويل قيمة أسهم المتضررين من الشطب المستهدفة خلال حساب الشطب، وفي حالة رغبة مساهمين بالاحتفاظ بالأسهم، سوف يتم التعامل على أسهم الشركة من خلال البورصة عن طريق سوق خارج المقصورة.

وتعد شركة حديد عز، من أكبر 20 شركة مقيدة بالبورصة المصرية من حيث القيمة السوقية، والتي تقترب من 80 مليار جنيه، كما تعتبر ثاني أكبر شركة من حيث الوزن النسبي بقطاع الموارد الأساسية، وتمتلك الشركة طاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 7 ملايين طن من حديد التسليح والصلب المسطح، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لحديد عز 2.7 مليار جنيه موزعة على عدد 542.3 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.

ويملك رجل الأعمال أحمد عز، بشكل مباشر ومن خلال شهادات الإيداع الدولية، حصة 66.56%، فيما تمتلك الأطراف المرتبطة به نسبة 1.8% من أسهم الشركة، ويملك مساهمون آخرون 31.69%.